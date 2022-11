Reggio Calabria, l’ITE “Piria-Ferraris-Da Empoli” ospita il progetto “Centro per Uomini Maltrattanti”

21 Novembre 2022 17:44

L’ITE “Piria – Ferraris – Da Empoli”, guidato dall’avv. Anna Rita Galletta, ha ospitato, nella giornata di lunedì 21 novembre scorso, l’evento conclusivo del progetto: “Centro per Uomini Maltrattanti” realizzato dalla Regione Calabria in collaborazione con il Centro Calabrese di Solidarietà e la Fondazione Città Solidale Onlus, entrambi di Catanzaro.

Il progetto, che ha coinvolto la 4 SIA A dell’Istituto, con il supporto dei docenti curriculari, ha visto lo svolgimento di cinque incontri, che hanno avuto una importante ricaduta negli studenti, anche in chiave di svolgimento delle tematiche previste dall’insegnamento trasversale di Educazione Civica.

Obiettivo del progetto è quello di potenziare le conoscenze e le competenze degli operatori dei servizi pubblici e privati sui territori delle provincie calabresi, in merito all’approccio e alla metodologia relativa al trattamento degli uomini che agiscono violenza di genere. Il progetto, quindi, intende rafforzare i programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento per uomini maltrattanti o potenziali, nel territorio della Regione Calabria, per facilitare, da un lato, la presa in carico di autori di violenze e, dall’altro, l’assunzione di questi ultimi di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e familiari.

L’attività ha determinato un grande interesse negli studenti coinvolti, dal momento che la tematica affrontata è di grande attualità e di estrema delicatezza ed importanza. È necessario agire, in tutti i modi, provando ad attuare tutte le strategie per cercare di affrontare il problema della violenza in maniera efficace.