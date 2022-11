Reggio Calabria, perdita d’acqua in via Ipponio: dopo la riparazione resta una buca enorme

6 Novembre 2022 13:44

Perdita d’acqua in via Ipponio: dopo la riparazione resta una buca che mettere a rischio il passaggio dei veicoli

Uno dei classici “lavori a metà” che fin troppo spesso si vedono a Reggio Calabria. Chi ha la fortuna di segnalare un problema e vederlo risolto (sorvoliamo sulle tempistiche), deve stare attento a non cantare vittoria troppo presto. Infatti, il lavoro potrebbe restare a metà. Ne abbiamo una testimonianza direttamente da via Ipponio. Un nostro lettore segnala una perdita d’acqua presente in zona che, dopo la riparazione, ha lasciato in regalo un’enorme buca. “Quando passano le macchine rischiano seri danni agli ammortizzatori e riversano pietre in strada con conseguente pericolo per i passanti”, sottolinea il nostro lettore.

“Spero che chi di dovere provvederà ad asfaltare la buca in tempi ragionevoli!“, la speranza conclusiva.