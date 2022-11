Reggio Calabria, il 16 novembre l’incontro “Osserviamo gli uccelli… nelle opere d’arte”

15 Novembre 2022 12:27

Appuntamento alle 17:30, presso la Sala San Giorgio della chiesa degli artisti di Reggio Calabria

Mercoledì 16 novembre, alle ore 17:30, presso la Sala San Giorgio della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la stessa chiesa promuovono l’incontro “Osserviamo gli uccelli … nelle opere d’arte”. Apriranno l’evento i saluti di don Antonio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria.

Successivamente, attraverso il contributo di slides, i relatori Francesco Zuccarello Cimino, Console del Touring Club Italiano per la città di Reggio Calabria e Silvana Comi, docente di letteratura inglese, illustreranno le opere di numerosi artisti che, nel corso dei secoli, hanno trovato nel mondo degli animali una fonte ricca di soggetti per la loro ispirazione. Molto spesso gli uccelli sono stati i soggetti più ricorrenti per la composizione di opere d’arte.