Reggio Calabria: open day alla scuola primaria “Pascoli”

28 Novembre 2022 19:56

La scuola primaria “Pascoli” dell’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” presenterà la sua offerta formativa durante l’open day del 5 dicembre 2022 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso la sede del plesso in via Reggio Campi, 25. Saranno presenti i docenti, il Dirigente Scolastico Avv. Lucia Zavettieri ed un personaggio speciale che accompagnerà gli alunni in questo viaggio verso la scuola primaria. “Vi aspettiamo all’open day “La casa di Babbo Natale””, scrive in una nota la scuola.

Per partecipare prenotarsi al link e visitare il sito o la pagina fb dell’Istituto.