Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, i punti all’ordine del giorno

15 Novembre 2022 10:19

Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria: all’ordine del giorno interventi per la messa in sicurezza della rete viaria e l’accesso alle aree interne

Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. La nuova seduta dell’aula Leonida Repaci di Palazzo Alvaro è prevista per oggi pomeriggio alle ore 14.30 in prima convocazione e alle ore 15.30 in seconda. Tra i punti all’ordine del giorno, all’esame dell’aula Repaci di Palazzo Alvaro, l’istituzione di capitoli di bilancio per alcuni interventi finanziati dal Pnrr, la ratifica delle deliberazioni per la ripartizione dei fondi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della rete viaria per l’accessibilità delle aree interne, la ratifica della deliberazione per il finanziamento per la riqualificazione del percorso di collegamento tra la frazione Fossato Jonico di Montebello e la strada provinciale SP3 e la designazione dei componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.