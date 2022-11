Reggio Calabria: da lunedì 21 novembre, 10 nuovi agenti di Polizia Locale

19 Novembre 2022 11:13

Lunedì 21 novembre alle ore 9,00 presso il Comando di Polizia Locale di Viale Aldo Moro saranno contrattualizzati a tempo pieno e determinato per un periodo di tre mesi 10 nuovi agenti di polizia locale.

Il progetto assunzionale è interamente finanziato esternamente dal fondo di sicurezza urbana del Ministero dell’Interno che ha approvato lo scorso hanno la progettualità triennale predisposta dal Comune per un totale di circa un milione e 562 mila euro.

A darne notizia in una nota l’Assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza del Comune di Reggio Calabria Giuggi Palmenta che ha ringraziato gli uffici ed il Comandante del Corpo per il brillante lavoro che in questi mesi sta consentendo un progressivo e determinante aumento delle risorse umane a disposizione del Comando di Polizia Locale reggina.