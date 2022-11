Reggio Calabria, aperta la nuova sede interprovinciale UN. I. COOP.

7 Novembre 2022 15:07

Aperta in via 25 luglio la nuova sede interprovinciale UN. I. COOP. Unione Italiana Cooperative

Le cooperative di Reggio Calabria, Vibo e Catanzaro hanno un nuovo punto di riferimento: dall’1 Novembre c. a. apre a Reggio Calabria, in via 25 Luglio is. 111, la sede interprovinciale UN. I. COOP. Unione Italiana Cooperative. “Cooperando si riesce a trovare migliore soluzione” – dichiara il Presidente UN. I. COOP. Serafino Nucera che ringrazia tutte le cooperative che condividono questa nuova esperienza.

“La sede di Reggio Calabria va a rinsaldare una relazione già esistente e importante tra il movimento cooperativo, il mondo economico e le province. – si legge nel comunicato UN. I. COOP. – E grazie alla nostra consolidata esperienza, al rapporto privilegiato con le istituzioni e con le parti sociali, abbiamo creato negli anni un’offerta specialistica di servizi e prodotti per il mondo che rappresentiamo, in questi anni ci siamo impegnati a far crescere le nostre professionalità e a sviluppare rapporti di prossimità e di relazione diretta con le cooperative.

E’ importante inoltre sottolineare che l’apertura di una sede UN. I. COOP. costituisce un passo decisivo per dare una dimensione su scala regionale, sia alla rappresentanza che ai servizi per le imprese cooperativistiche. La nostra struttura di Reggio Calabria è composta da 9 fra dipendenti e professionisti che quotidianamente mettono la loro professionalità e la loro esperienza a disposizione delle cooperative associate. Tanti i servizi che la sede UN. I. COOP. fornisce: dalla consulenza fiscale a quella del lavoro, dalla formazione e consulenza per i soci alla progettazione di bandi, dal credito agevolato alla Ricerca e Sviluppo, dal credito d’imposta 4.0 al Welfare aziendale; con gli obiettivi di dare un qualificante contributo allo sviluppo del movimento cooperativistico calabrese e nel contempo supportare le imprese associate nell’affrontare le grandi sfide che il mondo globalizzato presenta“.