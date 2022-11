In arrivo a Reggio Calabria il musical Fabularium Live

12 Novembre 2022 10:37

Prevista per il prossimo 3 dicembre al Palacalafiore di Reggio Calabria lo spettacolare musical Fabularium Live

In attesa della chiusura di “Fatti di Musica 2022”, 36° edizione del Festival del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, prevista per il prossimo 3 dicembre al Palacalafiore di Reggio con lo spettacolare musical Fabularium Live, il promoter ha confermato altri due grandi eventi in arrivo in Calabria nella prossima stagione.

“Da Fabularium, uno straordinario spettacolo con le musiche e i protagonisti delle più belle fiabe della Disney, a Van Gogh Cafè, nuovissima commedia musicale con orchestra dal vivo ed effetti immersivi 3D nelle opere di Vincent Van Gogh, fino alle incredibili evoluzioni di Alis, il Gran Gala de Le Cirque Wtp, con i top performers selezionati dal circo mondiale e dal Cirque du Soleil, ancora una volta il pubblico calabrese potrà assistere ad eventi unici, nuovi e spettacolari, qui mai visti prima e che, in tanti, non si immaginavano di poter vedere dal vivo”, afferma Pegna, a cui si devono centinaia di grandi eventi e l’arrivo in Calabria di alcune delle più acclamate stelle della musica mondiale, da Sting ad Elton John, oltre a produzioni televisive e spettacoli davvero eccezionali come i Momix di Moses Pendleton, gli Stomp, Notre Dame De Paris e tantissimi altri.

La sua 37° stagione di eventi partirà, quindi, il 24 e 25 febbraio 2023 dallo storico Teatro Rendano di Cosenza con l’affascinante commedia musicale “Van Gogh Cafè”, per celebrare il 170° Anniversario della nascita di Vincent Van Gogh. Lo spettacolo realizzato dalla Mic Musical International Company, con la produzione esecutiva di Lara Carissimi, già produttrice del Musical La Divina Commedia, sarà presentato in Calabria unicamente al Rendano in prima assoluta, con repliche alle ore 10:00 per le scuole e alle ore 21:00 per tutti.

“Van Gogh Cafè” è una pièce teatrale scritta e diretta da Andrea Ortis, firma eclettica nel panorama del musical italiano, con la consulenza artistica di Gianni Musacchio. L’eccezionale spettacolo, che si avvale di orchestra dal vivo, corpo di ballo e di uno spazio scenico allargato alla platea, racconta alcuni momenti focali della vita del celeberrimo pittore olandese, i nodi più interessanti della sua arte pittorica, immergendo il pubblico in grandi proiezioni animate 3D che avvolgono spettatore e scena, trasformandola in una “Notte Stellata” o in un “Campo di grano”, altre volte coinvolgendo l’habitat scenico in una vera e propria trasformazione in giallo “Girasole” o in lilla “Iris”. Lo spettatore si trova, così, immerso nella Parigi di metà ‘800, nelle lande desolate del Borinage o nei parchi parigini dell’en plein air, nelle assolate campagne di Arles o tra i vicoli di una formicolante Montmartre. Lo sfondo musicale attraversa il racconto con la raffinatezza e la personalità dei più grandi parolieri e cantanti francesi: Edith Piaf, Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Yves Montand, per citarne alcuni.

Dopo “Van Gogh Cafè”, è confermato anche “ALIS”, lo straordinario spettacolo internazionale di circo contemporaneo di Le Cirque Top Performers, per la prima volta in Calabria dal 21 al 23 aprile 2023 alle ore 21:00 al Palacalafiore di Reggio Calabria.

ALIS è un autentico Gran Gala del Circo Internazionale, l’unico show al mondo che vanta un cast stellare formato dai top performers del genere: oltre 20 artisti che vantano partecipazioni nelle produzioni di maggior successo del Cirque du Soleil. Sono le star pluripremiate con i riconoscimenti più ambiti e prestigiosi per le performance che le hanno rese famose, ma che presenteranno anche numeri inediti creati appositamente per ALIS: equilibristi, acrobati, clown, cantanti e musicisti, in oltre 100 minuti di show senza interruzioni e senza animali, ai limiti delle possibilità umane. Onofrio Colucci, Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia, afferma: “ALIS è un viaggio alla scoperta di ciò che non t’aspetti, per imparare di nuovo a meravigliarsi”. Dal suo debutto, Le Cirque vanta una collaborazione con più di 110 artisti “Top Performers” di tutto il mondo. Oggi è la più grande compagnia europea del genere ed è una storia tutta italiana che porta la firma di Gianpiero e Alessandro Garelli, appassionati di Circo Contemporaneo, oltre che produttori dalla lunga esperienza internazionale.

La vendita dei biglietti dei tre eventi è in corso su www.ticketone.it. Per tutte le informazioni: tel. 0968441888, mail info@ruggeropegna.it, web www.ruggeropegna.it.