Reggio Calabria, che tristezza: è morto il grande magistrato Lilia Gaeta

18 Novembre 2022 20:14

E’ una triste notte per Reggio Calabria. Poche ore fa, infatti, si è spenta Lilia Gaeta, una delle figure più nobili della città per impegno civico, professionale, sociale e culturale. Noto e stimato magistrato che ha fatto la storia della Corte d’Appello della città, Lilia Gaeta ha emesso alcune delle sentenze più importanti in modo particolare contro la ‘Ndrangheta.

Lilia Gaeta aveva compiuto ad agosto 66 anni ed alla fine non ce l’ha fatta a sconfiggere quel maledetto male che l’ha accompagnata praticamente per tutta la vita, e da cui però non si è mai fatta sovrastare. Anzi, l’ha trasformato in un’occasione per impegnarsi in numerose nobili iniziative anche nel campo della sanità, diventando un punto di riferimento ineguagliabile per tantissime altre donne calabresi che lottano contro il cancro.

Particolarmente legata a Reggio Calabria, appassionata di letteratura, scrittura, ambiente e natura, Lilia Gaeta era un giudice dal volto straordinariamente professionale e al tempo stesso umano al punto che lascia un ricordo straordinario. I funerali saranno domani, sabato 19 novembre, alle ore 15:30 al Duomo di Reggio Calabria. La famiglia Spinelli, il direttore Peppe Caridi e la redazione tutta si stringono al dolore del marito, il presidente della Corte d’Appello Luciano Gerardis, e delle figlie Elisa ed Enrica, esprimendo sentite e calorose condoglianze.

Il messaggio della Corte d’Appello: “la tua signorilità, gentilezza e affabilità non ci lasceranno mai”

“Ci stringiamo tutti con affetto al Presidente della Corte, Dr. Luciano Gerardis, e alla sua famiglia in questo momento di dolore per la dipartita della sua consorte, la Dr.ssa Lilia Gaeta, già Presidente della II Sezione Penale. La signorilità, la gentilezza e l’affabilità del Presidente Gaeta, insieme a tante altre qualità umane e professionali, rimarranno un ricordo indelebile nelle nostre menti e nei nostri cuori“. Questo il messaggio pubblicato sulla pagina facebook della Corte d’Appello.

Il cordoglio del comitato pari opportunità dell’ordine degli avvocati

“Il foro reggino ha perso uno dei riferimenti tra le istituzioni più importanti per tutti gli operatori del diritto e per ogni persona che l’ha conosciuta e che con lei ha avuto la fortuna di condividere la sua sensibilità e la sua coerenza – si legge in una nota del comitato pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Reggio Calabria – Il Comitato pari Opportunità del COA RC si unisce al dolore del Presidente Luciano Gerardis, delle adorate figlie e della famiglia tutta per la dolorosa perdita della cara Lilia Gaeta. Ci mancheranno la sua competenza, la sua professionalità e soprattutto la sua dolcezza“.

Il messaggio della Reggina

“Felice Saladini, Marcello Cardona e tutta la Reggina si uniscono al dolore del Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, dottor Luciano Gerardis, per la scomparsa dell’amata moglie, dottoressa Lilia Gaeta“, si legge sul sito ufficiale del club amaranto, di cui Lilia era super tifosa insieme al marito.