Reggio Calabria, un lettore indignato: “l’uso selvaggio dei monopattini ha raggiunto livelli allarmanti”

27 Novembre 2022 12:16

Un lettore di StrettoWeb indignato per la gestione dei nuovi monopattini a Reggio Calabria, ci ha inviato una segnalazione che riportiamo a corredo dell’articolo. Il lettore afferma: “a Reggio calabria si vedono monopattini abbandonati un po ovunque, in particolare sui marciapiedi così da intralciare il passaggio dei disabili. L’uso selvaggio di questi monopattini ha raggiunto livelli allarmanti, sfrecciano, sostano e transitano dappertutto. Ci si è dimenticati persino che per i minori c’è l’obbligo del casco. Mi auguro che chi di competenza prenda seri e celeri provvedimenti“.

Ricordiamo che già su StrettoWeb più di un mese fa, in occasione dell’arrivo di questi mezzi in città, avevamo spiegato e descritto le regole da rispettare per un utilizzo corretto dei monopattini che se non guidati correttamente e in sicurezza, possono diventare un serio pericolo per chi vuole recarsi sul Corso Garibaldi per fare una passeggiata nel salotto all’aperto della città.