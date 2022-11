Reggio Calabria, lutto nel mondo del calcio cittadino: è morto Nino Venanzi

23 Novembre 2022 16:01

Lutto nel mondo del calcio reggino. La città piange la scomparsa di Nino Venanzi, calciatore prima e allenatore poi di diverse squadre iconiche del calcio dilettantistico calabrese, dal Ravagnese al Rosarno passando per Pellaro e Bocale. Sono tanti i messaggi di cordoglio di queste ore, a partire da quello della Città Metropolitana, che “attraverso il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, esprime sentimenti di cordoglio per la scomparsa dello storico sportivo reggino Nino Venanzi. Giocatore e poi allenatore di lungo corso del calcio dilettantistico calabrese, Venanzi ha lasciato il segno in migliaia di ragazzi, costituendo un solido punto di riferimento, non solo sportivo, in società calcistiche storiche e gloriose come quelle di Ravagnese, di Pellaro, di Bocale e Rosarno. Serio professionista, ha fatto delle sue qualità umane e della sua capacità di aggregare, un valore aggiunto della sua attività di allenatore e di formatore sportivo. Alla sua famiglia e ai tanti sportivi reggini che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprendere i suoi insegnamenti non solo sul piano calcistico giungano le condoglianze da parte del Consigliere Latella e dell’intero Consiglio metropolitano”.

Molto toccante il messaggio pubblicato dalla Pro Pellaro sulla propria pagina Facebook: “Buona strada, carissimo Nino. Il Cielo ti accolga con la Luce che meriti. Sei stato un uomo signorile e buono. Un atleta eccezionale, uno dei migliori della nostra storia. Un allenatore ed educatore di straordinarie capacità tecniche ed umanità. Ti ricordano tutti i dirigenti, i tuoi ex compagni di calcio e di vita, tutti i ragazzi che tu hai educato allo sport leale e genuino e che oggi sono uomini migliori anche grazie a te. La Pro Pellaro oggi onora la tua memoria con il cuore straziato dal dolore e la tristezza più profonda. Non finirai mai di essere con noi. In campo, in panchina, sugli spalti, davanti al nostro mare a parlare di come il calcio debba continuare ad essere quel mondo ideale e leale in cui ci si incontra da bambini e ci si lascia piangendo i tempi in cui sognavamo di fare la Storia. E tu, ci sei riuscito: tu sei stato la Storia. Il presidente della Pro Pellaro , tutti i dirigenti, lo staff tecnico e i giocatori esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Nino Venanzi e si stringono con sincero affetto alla famiglia in questo momento di dolore”.