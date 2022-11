Reggio Calabria, Lungomare allagato. Demi Arena ironico: “ma sì, dai, apprezziamo l’Amministrazione” | VIDEO

11 Novembre 2022 16:03

Reggio Calabria, il lungomare diventa una piscina: strada completamente allagata

Nonostante le temperature non siano più prettamente estive ma ancora comunque fa caldo, il Lungomare di Reggio Calabria si trasforma in una “bellissima e profonda” piscina, peccato però che per gli automobilisti e per i pedoni, questa piscina non è comoda anzi crea parecchi disagi in quanto passandoci vicino, se non si è attrezzati con abbigliamenti idrorepellenti, si rischia di bagnarsi. La piscina si trova all’altezza della gelateria Sottozero, sulla via Marina alta.

“Ma dai su ammettiamo che noi Reggini siamo “impazienti” ed intolleranti. Stamattina una splendida piscina è stata collocata sulla via Marina, dobbiamo apprezzare l’azione e guardare alle cose con la giusta prospettiva. Oggi è stato bello sguazzare nell’acqua e ,soprattutto, consumare le prelibatezze di Sottozero come ad “festa a bordo piscina” , bisogna ammettere che su questo tema gli amministratori sono altamente qualificati“. E’ questo il commento di Demi Arena già sindaco di Reggio Calabria, sul proprio profilo facebook.