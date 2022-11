Reggio Calabria, conseguita la laurea honoris causa al Principe Alberto II di Monaco: “sono commosso” | FOTO e VIDEO

7 Novembre 2022 20:19

L’Università Mediterranea ha conferito la Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze Forestali e Ambientali al Principe Alberto II Di Monaco

Grande emozione all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in una Aula Magna “Antonio Quistelli” gremita di accademici, studenti, istituzioni e cittadini, per l’inizio del nuovo anno accademico che è coinciso con il conferimento della laurea honoris causa in Scienze Forestali ed Ambientali al Principe Alberto II di Monaco per il suo impegno pluridecennale per la salvaguardia dell’ecosistema. Raggiante il Rettore Zimbalatti: “oggi è una giornata da ricordare. Il nostro anno accademico si inaugura con la presenza di una personalità così importante, siamo molto soddisfatti. Vogliamo rilanciare con forza l’Ateneo. Dal 1990 abbiamo conferito 15 laurea Honoris causa a personaggi illustri. Il Principe? Si impegna da anni per la salvaguardia delle foreste e dell’ambiente promuovendo varie iniziative in questa direzione”. Alberto di Monaco, nel suo discorso, si è detto “commosso” del riconoscimento, ringraziando tutte le istituzioni dell'”accoglienza“.

In occasione della visita in città del Principe Alberto II di Monaco, Reggio è completamente blindata dalle Forze dell’Ordine che stanno presidiando per la pubblica sicurezza. Ricordiamo che, la prima tappa in riva allo Stretto, è stata la visita al Museo Archeologico dove ha visitato la struttura insieme al Direttore Carmelo Malacrino.