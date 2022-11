Reggio Calabria, laurea honoris causa al Principe Alberto II di Monaco: la soddisfazione del presidente Mancuso

7 Novembre 2022 10:54

Il presidente del consiglio regionale sul conferimento della laurea honoris causa al Principe Alberto II di Monaco da parte della “Mediterranea” di Reggio Calabria

“Il conferimento della laurea honoris causa in Scienze forestali e ambientali al principe Alberto II di Monaco, uno dei protagonisti mondiali nella difesa dell’ambiente, proprio in coincidenza con la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop27) che si svolge in Egitto, dimostra la lungimiranza dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria nel realizzare quei ‘ponti di conoscenza’ internazionali di cui la nostra regione ha bisogno”. E’ il commento del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso.

“L’inaugurazione dell’Anno accademico della ‘Mediterranea’, focalizzando l’attenzione sui temi della transizione ecologica, uno dei pilastri del Pnrr, sottolinea, per una regione che ha un polmone ambientale di 612 mila ettari di superficie forestale, l’impegno a puntare sulle risorse naturali, non solo per corrispondere alle sollecitazioni del Piano ambientale dell’Unione Europea (Green New Deal), ma anche per salvaguardare e valorizzare un potenziale formidabile di acqua, foreste e biodiversità”, conclude.