29 Novembre 2022 13:35

L’appello di una cittadina, la signora Rosaria, residente da 50 anni in via Vecchia Fornace a Vito, periferia collinare della città di Reggio Calabria, relativamente alla situazione in cui versa la zona. La via Vecchia Fornace è in pericolo da diversi anni in quanto la zona non è recintata con un muro e la strada è pericolosa per gli automobilisti e per i residenti come la signora Rosaria che afferma: “qui a Vito rischiamo di fare la fine di Ischia, fate qualcosa”.