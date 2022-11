Reggio Calabria, la consegna dei premi del Concorso Nazionale di Divulgazione Scientifica “Kerit-LC Edizione 2021”

16 Novembre 2022 17:51

Venerdì 11 Novembre 2022 si è tenuta con successo la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale di Divulgazione Scientifica “Kerit-LC Edizione 2021” ospitata all’interno dei locali dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e promossa dalla casa editrice “Kerit-LC Edizioni”. Il premio, che ha la finalità di supportare la divulgazione scientifica alimentando in particolare l’interesse dei giovani, si è rivolto a ricercatori, giornalisti e scrittori italiani e stranieri di opere scritte in lingua squisitamente italiana.

In apertura di cerimonia, l’emozionante momento di commemorazione in ricordo del prof. Domenico Siclari a cui la casa editrice ha deciso di dedicare la seconda edizione del premio. La giuria, composta dal presidente Vincenzo Bochicchio, professore associato di Psicologia Dinamica nel Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria, Francesco Chindemi, giornalista e redattore di “Avvenire di Calabria”, Basilio Mangano, ingegnere elettronico, Vincenzo Nato, avvocato specializzato in diritto internazionale e dell’immigrazione e Rita Tutino, psicologa ed editrice presso la casa editrice “Kerit-LC Edizioni”, ha proclamato i validissimi vincitori provenienti da tutta Italia come segue: Area A – Scienze della Salute – Sezione Libri: Premio al 1° classificato Carlo Barbera con l’opera: “Scienziati in azienda”; Area B – Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Sezione Libri : Premio al 1° classificato Angelo Tartabini con l’opera: “La coscienza degli animali”; Area C – Scienze Umanistiche e Letterarie – Sezione Libri: Premio al 1° classificato sacerdote Don Pasquale Ciano con l’opera: “Modello trinitario e reciprocità del dono per un’etica della società nel terzo millennio”; Area D – Scienze Economiche e Giuridiche – Sezione Libri: Premio al 1° classificato Silvano Leone con l’opera: “Lineamenti di bioetica industriale”; Area D – Scienze Economiche e Giuridiche – Sezione Articoli: Premio al 1° classificato Carlo Alberto Minasi con l’opera: “Le assicurazioni si preparano per il consumatore del futuro”; Premio al 2° classificato Giuseppe Rocco con l’opera: “Il feticismo dei mercati finanziari”; Premio al 3° classificato Raffaella Nocera con l’opera: “Il franchising”; Premio al 1° classificato in assoluto – Libro Inedito: “La Gabbia dalle Sbarre D’Oro” degli autori Concetta Immacolata Angotti, Andrea Laderchi, Alessandra Caroselli, Giuseppe Spadafora, Elena Vizza, Deborah Vizza.

Hanno preso parte all’evento il Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, prof. Antonino Zumbo, il sindaco della Città Metropolitana, Carmelo Versace, l’assessore alla cultura, Irene Calabrò, e lo psichiatra, prof. Antonino Monorchio. Una serata all’insegna della cultura, allietata dalla presenza di Ludovica Cordova, che con il suo violoncello ha consentito di poter godere di una delle migliori forme d’arte: la musica. “Crediamo che sia fondamentale promuovere la divulgazione scientifica in quanto essa consente, mediante l’uso di un linguaggio semplice e chiaro, di raggiungere un gran numero di persone e renderle partecipi rispetto all’avanzamento della ricerca, dell’innovazione e della scienza su cui si fonda il cambiamento di una società” con queste parole le responsabili della casa editrice promotore dell’evento, Ketty e Rita Tutino, spiegano il senso della loro iniziativa.