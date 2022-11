Reggio: l’Istituto “Carducci-Da Feltre” a Fiera Didacta Italia, per investire su formazione e innovazione

28 Novembre 2022 11:42

Una rappresentanza dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria ha partecipato alla prima edizione siciliana della Fiera Didacta Italia, il più importante evento dedicato all’innovazione didattica organizzato da Fiera Didacta Italia con la collaborazione della Regione Siciliana. All’evento, che si è svolto negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania, erano presenti le docenti Mariangela Aricò, Cetty Buonaguro, Antonella Calabrese, Caterina Casile, Francesca Irto, Antonella Libri, Ornella Mirco, Melina Orlando, Valeria Tripodi e Katia Vazzana del “Carducci – V. Da Feltre”.

In totale, la manifestazione ha registrato la partecipazione di 7.000 visitatori, fra docenti, dirigenti scolastici, giornalisti, professionisti e giovani. L’obiettivo dell’iniziativa è favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra gli enti, le associazioni e gli imprenditori, per creare un luogo di incontro tra le scuole e le aziende del settore. “L’evento – ha dichiarato il dirigente scolastico dell’I.C. “Carducci – V. Da Feltre” prof.ssa Sonia Barberi – ha rappresentato un’ottima occasione per valutare e approfondire gli elementi di innovazione didattica, scambiare buone pratiche e partecipare attivamente agli eventi formativi della fiera, tra seminari, convegni, stand e workshop immersivi”.