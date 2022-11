“A Reggio Calabria Inzaghi è un Dio”: le parole dell’ex Reggina e quel parallelismo…

21 Novembre 2022 15:08

“Reggio Calabria ha ritrovato un entusiasmo, ritiene Pippo praticamente un Dio. E’ stato molto bravo a tenere tutti uniti e i risultati lo stanno aiutando. E’ durissima tenere testa alla Reggina“. Parola di Massimo Mariotto. L’ex giocatore, una delle bandiere amaranto, ha parlato ad Anteprima24 a una settimana dal match del Granillo contro il Benevento. Dopo la sosta, si affrontano due ex campioni del mondo, Inzaghi e Cannavaro, proprio nelle settimane in cui si sta giocando il Mondiale in Qatar senza l’Italia. Mariotto, però, esalta la squadra dello Stretto e il suo allenatore: “la Reggina mi ricorda il Benevento dei record, ma con meno qualità. Quando Inzaghi sente la fiducia trasforma le squadre, le compatta e le rende quasi invulnerabili”, ha aggiunto.

“Cosa deve temere il Benevento domenica? L’identità del gruppo prima di ogni cosa. Tuttavia, Menez è un giocatore che cambia le partite quando vuole, ma la vera sorpresa è Fabbian dell’Inter che fa gol e ha personalità. Canotto sulla destra ha una velocità straordinaria. Dietro invece c’è Gagliolo che fa la differenza nel dare esperienza e solidità”. E si dice sorpreso della classifica di entrambe. Un testa-coda inaspettato che i più in estate avrebbero dato a parti inverse: “se me lo avessero prospettato a luglio l’avrei definita una cosa inverosimile. A Reggio è cambiato tutto nel giro di tre giorni. Il passaggio di proprietà, l’arrivo di Inzaghi, un mercato oculato e ora sono lassù”.