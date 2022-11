Reggio Calabria, al via gli interventi di manutenzione di Castore: si parte dalle scuole della città

4 Novembre 2022 17:56

Incontro operativo tra Città Metropolitana di Reggio Calabria e Castore per l’avvio delle attività: si parte dalle manutenzioni sugli edifici scolastici. A Palazzo Alvaro il confronto alla presenza del Sindaco ff Carmelo Versace, dei dirigenti dei settori Edilizia e Servizi Finanziari-Partecipate, Giuseppe Mezzatesta ed Enzo Cuzzola, e dei rappresentanti della società Castore, Augusto Lacava e Francesco Fascì

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ed i dirigente dei settori Edilizia e Servizi Finanziari-Partecipate, Giuseppe Mezzatesta ed Enzo Cuzzola, hanno incontrato i rappresentanti della società Castore, Augusto Lacava e Francesco Fascì, per delineare gli indirizzi di intervento che interesseranno diversi livelli dell’attività di manutenzione sul territorio metropolitano. “Superate le fasi propedeutiche all’ingresso in Castore – ha spiegato Versace – il progetto è, di fatto, pienamente operativo e la società, divenuta a tutti gli effetti metropolitana grazie all’attività svolta, in questi anni, dal sindaco Giuseppe Falcomatà e da tutta l’amministrazione, risponde alle esigenze ed alle necessità dell’intero comprensorio. Nel confermare pieno sostegno ai quadri ed alle maestranze dell’azienda metropolitana, siamo certi che un’azione capillare, coordinata e condivisa porterà benefici certi ad ogni comparto, a partire da quello dei nostri istituti scolastici”.

Proprio sulle scuole, infatti, si è concentrata la recente riunione e, insieme al management di Castore, si sono fissate le prime attività organizzative e logistiche. “Seguiranno nuovi e proficui incontri – ha concluso il sindaco metropolitano facente funzioni – perché crediamo nella qualità dei servizi offerti da Castore che, al suo interno, può contare su professionalità molto qualificate ed in grado di elevare la capacità attrattiva di un’azienda utile al territorio ed alle finalità dell’Ente”.