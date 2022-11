Reggio Calabria, iniziata la demolizione del Tempietto: ecco come diventerà | FOTO

16 Novembre 2022 22:05

Cambia volto il Tempietto di Reggio Calabria, un’area purtroppo da anni abbandonata a sporcizia e degrado. Oggi sono iniziate le attività di demolizione del “Tempietto“, appunto, il simbolo dell’area per almeno un paio di generazioni, previste dal progetto di riqualificazione dei “Patti per il Sud” che prevede un “investimento di 750 mila euro per realizzare nell’attuale piazzale grande tre ettari nuovi spazi destinati ad esposizioni, a palestre e sport all’aperto, play ground, zone agility dog, giardini botanici tematici ed un parcheggio inerbito con pensiline social”, così come era stato illustrato un anno e mezzo fa dal sindaco (oggi sospeso) Falcomatà.

Un progetto non certo particolarmente ambizioso per quella zona che invece avrebbe dovuto veder sorgere il grande Centro Funzionale della città progettato dall’archistar Zaha Hadid negli anni del “modello Reggio” di Scopelliti. L’idea, infatti, non entusiasma Fabio Colella, Presidente del Circolo Velico, che oggi ha inviato un messaggio particolarmente chiaro ai soci del Circolo: “Carissimi, vi invio la triste immagine della demolizione del TEMPIETTO che testimonia in maniera plastica il disamore e il fallimento di questa sventurata amministrazione comunale. Il Circolo Velico Reggio circa quarant’anni fa si insediava nella zona che era una discarica e che, grazie a NOI, e a chi in seguito si è stabilito, si è avuta una destinazione e riqualificazione turistica, sportiva e sociale. La zona doveva essere utilizzata come Parco e il Tempietto era il punto attorno al quale dovevano ruotare tutte le iniziative sociali e di aggregazione. La zona, invece si è qualificata come spazio dove infilare la più incivile delle destinazioni, ovvero le giostre durante le feste patronali o qualche festa paesana dedicata alla melenzana o alla salsiccia. In questi anni non vi è stato l’utilizzazione come verde pubblico, da noi proposto, e non si è stati mai chiamati per dare delle idee sulla sua naturale utilizzazione. Eppure noi viviamo in quello spazio assieme ad altre presenza turistiche. L’immagine della demolizione dà il senso della peggiore amministrazione , la più autoreferenziale chiusa al confronto. Non basta chiedere scusa alla città ma va chiesto perdono e sparire nel nulla”.

Ecco come diventerà il Tempietto dopo questi lavori secondo i rendering forniti dal Comune: