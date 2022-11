Reggio Calabria, l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri incontra il Garante della Salute della Regione Calabria

16 Novembre 2022 11:26

Si è tenuto nella serata di ieri, martedì 15 novembre, presso la sede dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, un incontro tra il Garante della Salute della Regione Calabria, Prof.ssa Anna Maria Stanganelli e il Consiglio Direttivo dell’Ordine.

All’incontro erano presenti il Presidente dell’Ordine dei Medici, Dott. Pasquale Veneziano, il Vice Presidente Dott. Giuseppe Zampogna, il Segretario Dott. Vincenzo Nociti, il Tesoriere Dott. Bruno Porcino e il Presidente della Commissione Medici Odontoiatri Dott. Filippo Frattima.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima sereno e di collaborazione reciproca, con scambio di opinioni su alcuni temi rilevanti della sanità calabrese, si è condivisa la necessità di istituire un comitato permanente con gli Ordini dei Medici delle Province calabresi, al fine di lavorare per unità di intenti per valutare assieme possibili soluzioni a livello regionale che possano contribuire a garantire quei modelli di efficacia ed efficienza centrati sul miglior percorso terapeutico ed assistenziale per il paziente, garantendo equità nell’accesso ai servizi e qualità degli stessi nelle diverse aree della regione.

Il Garante della Salute ha assicurato collaborazione massima con gli Ordini dei Medici di tutte le province calabresi, nella certezza che sia necessario lavorare in rete e mettere in condizione il personale medico di svolgere la sua missione in sicurezza e serenità.