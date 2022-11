Reggio Calabria, incidente a San Gregorio: 4 auto distrutte | LIVE

4 Novembre 2022 11:05

Reggio Calabria: nell’incidente sono coinvolte quattro auto. Una è cappottata. Gli aggiornamenti in diretta

Un brutto incidente stradale si è verificato pochi minuti fa nella zona sud di Reggio Calabria e precisamente sulla SS106 a San Gregorio. Il sinistro è stato tra quattro auto, una delle quali ha finito la corsa ribaltata. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Reggio che stanno effettuando i rilievi del sinistro e ricostruendo la dinamica oltre a regolare il traffico che sta subendo qualche disagio. Per fortuna nell’incidente non si sono registrati feriti ma solo tanta paura per il violento scontro.

Le forze dell’ordine proprio nei minuti in cui si è verificato il sinistro, erano impegnate nell’esercitazione anti sismica che ha preso il via questa mattina e sono state prontamente dirottate nel luogo dell’incidente.