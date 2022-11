Reggio Calabria, è morto uno dei due feriti del terribile incidente di ieri sera | NOME

12 Novembre 2022 10:47

Reggio Calabria: il centuaro era rimasto coinvolto ieri sera in un incidente a Catona

E’ morto il centuauro coinvolto nel terribile incidente di ieri pomeriggio in via Mercato a Catona, periferia nord di Reggio Calabria. Il violento scontro si era verificato tra auto e moto. Sul momento il bilancio dell’incidente era stato di due feriti, il motociclista che era apparso subito in gravi condizioni e trasferito al Gom in prognosi riservata e la conducente dell’auto, una donna di 76 anni estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco. Purtroppo però il 60enne, Antonio Alviano, non ce l’ha fatta ed è deceduto al nosocomio reggino a causa delle gravi ferite riportate. Disposta l’autopsia sul corpo della vittima.