Reggio Calabria, inaugurata la mostra “Terremoti d’Italia”, “per lavorare sulla prevenzione” | FOTO e VIDEO

Grande partecipazione, questa mattina, alla mostra “Terremoti d’Italia”, tenutasi all’interno della tensostruttura della Protezione Civile installata presso il Lungomare di Reggio Calabria, quella che rientra nell’ambito dell’esercitazione nazionale sulla gestione dei terremoti che si sta svolgendo in questi giorni. La mostra itinerante, inaugurata alle ore 10 con il taglio del nastro delle istituzioni, è stata aperta al pubblico e ha visto la partecipazione del Vicepresidente della Calabria, Giusi Princi, dell’Assessore regionale alle Infrastrutture, Mauro Dolce, del Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti e del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria, Vito Primerano.

L’obiettivo della mostra è quello di lavorare soprattutto sulla prevenzione, per far conoscere ciò che è (tragicamente, soprattutto da queste parti) stato e ciò che non si può prevedere ma su cui si può prevenire. Il percorso di visita della mostra, guidato dai volontari dell’associazione Lares Italia, culminerà con i due spettacolari simulatori sismici, progettati per riprodurre il movimento sismico, osservandone direttamente e da vicino gli effetti. L’apertura al pubblico, con ingresso gratuito, è da lunedì a sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, precisando che gli orari mattutini sono riservati alle scuole, che dovranno prenotarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mostra-terremoti-ditalia-453715343807.

“Questa è una mostra che abbiamo fortemente voluto, per raccontare – attraverso un percorso conoscitivo-sensoriale – tutte le fasi più tragiche dei terremoti d’Italia, perché la prevenzione deve diventare una parola d’ordine. Così è anche fare turismo, perché in questi giorni stiamo ricevendo la visita di importanti diplomatici ed europarlamentari”. Così, ai nostri microfoni, Giusi Princi. Qui di seguito la sua intervista completa e a corredo dell’articolo tutte le immagini della mostra.