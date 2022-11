Reggio Calabria, il 2 dicembre l’incontro con Antonino Bizzintino autore del libro “Seduto nel soggiorno del diavolo”

30 Novembre 2022 18:11

L’Associazione culturale “Tre Quartieri”, continuando il proprio percorso culturale, organizza per giorno 2 Dicembre 2022 alle ore 17,30, presso i locali dell’Associazione in Via Anita Garibaldi Traversa Esposito Gallico Superiore, un incontro con l’Avv. Antonino Bizzintino autore del libro “Seduto nel soggiorno del diavolo, – Cronache di una trasformazione“.

Un libro fatto di piccoli aneddoti quotidiani che invitano alla riflessione, alla ricerca introspettiva, alla comprensione del sè nel presente, risvegliando l’anima addormentata invitandola a una consapevole trasformazione. Dopo i saluti del Presidente dell’Associazione Oreste Pennestrì, ci sarà l’intervento con l’autore Avv. Antonino Bizzintino. Coordina l’incontro l’Arch. Matteo Gangemi.