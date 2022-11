Reggio Calabria, l’I.C. “Galilei-Pascoli” organizza una giornata di orientamento verso la scelta della scuola superiore

14 Novembre 2022 17:26

Appuntamento il 18 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00

La scelta della scuola superiore è un problema? Non più! L’Istituto “Galilei- Pascoli” raccoglie in un unico evento, venerdì 18 novembre dalle ore 15:00 alle 18:00, le scuola secondarie di II grado del territorio per la presentazione della loro offerta formativa. L’iniziativa, che nasce dall’idea del Prof. Nicolò Antonino, docente di matematica dell’Istituto, ha lo scopo di guidare gli allievi ad una scelta consapevole dando la possibilità di conoscere più realtà nello stesso momento.

Nata come un’iniziativa per gli alunni dell’Istituto, viene data la possibilità di partecipare anche alle famiglie di alunni di terza media degli altri Istituti Comprensivi. Ulteriori informazioni sul sito internet dell’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli”.