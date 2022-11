Reggio Calabria, domenica è stata celebrata la Giornata Mondiale in onore delle vittime della strada

22 Novembre 2022 17:01

Domenica, come ogni anno, è stata celebrata la Giornata Mondiale in onore delle vittime della strada per ricordarle e dare il giusto peso alle norme della sicurezza stradale. L’evento è stato organizzato dall’Associazione “Amici di Raffaele Caserta”, in collaborazione con alcune Parrocchie, tra cui anche quella di Masella. Don Giovanni Zampaglione ha espresso una preghiera durante la S.Messa. Il suo appello alle istituzioni è quello di “ripulire i guardrail da tutte le erbacce che spesso non permettono la visibilità a chi si mette in viaggio. Inoltre invito le autorità competenti a mettere dei guardrail laddove mancano”.