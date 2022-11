Reggio Calabria, celebrata la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

19 Novembre 2022 18:06

A Reggio Calabria è stata celebrata la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ricorrente il 20 Novembre di ogni anno, ed istituita dall’ONU il 20 Novembre del 1989, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Modena (R.C.) rappresentato dalle persone del suo Dirigente Scolastico Suor Giuliana Luongo e dalla Coordinatrice Didattica Suor Ausilia Chiellino in sinergia ed unione con la Fidapa Morgana di Reggio Calabria, rappresentata dalla sua Presidente Avv. Cinzia Iadicola, in un convegno promosso ed organizzato dall’Avv. Eliana Carbone. Nell’Aula Magna dell’Istituto sono state riunite le classi quarta e quinta della scuola primaria per ascoltare le relazioni dell’Avv. Eliana Carbone e dell’Avv. Cinzia Iadicola incentrate sui diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Dopo un’introduzione di Suor Giuliana Luongo, in cui il Dirigente Scolastico ha espresso il suo apprezzamento per la partecipazione del suo Istituto alla presente iniziativa, al fine di realizzare l’intento di una scuola presente sul territorio, in rete ed aperta alle sollecitazioni, si è entrati nel vivo dei lavori. Le due relatrici hanno letto e commentato insieme ai piccoli studenti i primi 42 articoli della CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA e hanno puntualizzato che essa si applica a tutti i minori di 18 anni, nei paesi in cui è stata adottata cioè quasi tutti tranne gli Stati Uniti d’America e la Somalia e che anche se i minori sono esseri umani e godono degli stessi diritti degli adulti essi hanno bisogno di maggiore protezione e per questo c’è stato bisogno di un loro proprio trattato sui Diritti Umani.

Carbone e Iadicola inoltre hanno rimarcato che questa Convenzione importantissima e vincolante per la protezione dei diritti dei minori si fonda su quattro principi fondamentali:

art.2 quello della non discriminazione che ci ricorda che tutti i bambini e le bambine hanno gli stessi diritti anche se provengono da un altro Paese, hanno un altro colore della pelle, sono di sesso diverso, parlano un’altra lingua, credono in un altro Dio, sono ricchi oppure poveri, sono portatori di disabilità;

art.3 il principio del superiore interesse e cioè che il benessere dei bambini delle bambine viene prima di tutto;

art.6 il principio di vita e sviluppo che si concretizza nel diritto di tutti bambini e le bambine alla vita ed ad un’infanzia che garantisca loro di vivere bene;

art.12 principio di partecipazione che significa che tutti i bambini e le bambine possano esprimere ciò che pensano e che le loro idee ed opinioni devono essere sempre considerate.

In ogni caso le due relatrici hanno interagito con i piccoli allievi dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Modena (R.C.) un po’ su tutti i diritti dei bambini: diritto alla salute, alla vita, alle pari opportunità, allo studio, all’informazione sicura con un piccolo accenno alla tematica della sicurezza per contrastare i pericoli del web, il diritto al gioco, alla sicurezza, al nome, alla casa, alla famiglia, ad essere adottato, ad essere nutrito, alla libertà di espressione, a non essere sfruttato ed a non subire trattamenti crudeli. Inoltre è stato a fine convegno distribuito ai discenti un questionario anonimo, da questi ultimi completato, da cui è emerso che i diritti dei bambini che gli allievi della 4° e della 5° classe ritengono che siano meno rispettati dagli adulti sono: il diritto ad avere una vita privata, il diritto al gioco ma soprattutto il diritto di esprimere un’opinione. A conclusione del convegno, che ha visto l’Istituto Maria Ausiliatrice di Modena (R.C.) e la Fidapa Morgana di Reggio Calabria unirsi nell’intento di sensibilizzare i piccoli studenti su questa Giornata per loro così importante, è stato terminato su richiesta dell’Avv. Eliana Carbone è stato terminato un cartellone dei diritti che gli allievi hanno consegnato nelle mani del Dirigente scolastico Suor Giuliana Luongo.