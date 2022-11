Reggio Calabria, Gigi Miseferi alla serata di Gala con Alberto di Monaco | FOTO

8 Novembre 2022 18:18

Reggio Calabria, Gigi Miseferi: “sono felicissimo per la straordinaria Serata di Gala, ieri nella mia Reggio Calabria in occasione della visita di Sua Altezza Serenissima”

Dopo la visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria ed il conferimento della laurea honoris causa all’Università Mediterranea, il Principe Alberto II di Monaco ha partecipato ad una serata di Gala Villa “La Fenice”. Presente all’evento anche il noto attore reggino, Gigi Miseferi: “potevo non coinvolgere in un selfie, il Principe Alberto II di Monaco? Sono felicissimo per la straordinaria serata ieri in cui gli intervenuti si sono ritrovati immersi in un’atmosfera di cordiale convivialità. Ero sinceramente emozionato, rappresentando la mia città, nel presentarlo e dargli il “benvenuto”.

“Sono oltretutto fiero per averlo coinvolto, fino a farlo scherzare nel corso dell’estrazione dei biglietti della lotteria per la raccolta fondi, che dopo il concerto di Fabio Concato, ha concluso la serata. Che bella serata, grazie Reggio. Grazie a Marco Colasanti, Presidente Italia della Fondazione e al Direttore Artistico Antonio Ianni”, conclude Miseferi.