Reggio Calabria, due incidenti sulla SS106: traffico in tilt tra Arangea e Pellaro | LIVE

7 Novembre 2022 19:02

Reggio Calabria, due incidenti nel tratto reggino della SS106: traffico paralizzato in entrambe le carreggiate

Due incidenti stradali in pochi minuti nella periferia sud di Reggio Calabria stanno paralizzando il traffico della principale arteria di collegamento, la SS106. Il primo incidente se verificato a Ravagnese, il secondo a San Gregorio, uno nella carreggiata in direzione nord e l’altro in direzione sud.

In entrambi i casi si è trattato di un tamponamento tra due auto. Fortunatamente al momento sembrerebbe non ci siano feriti, ma il traffico è paralizzato in entrambi i sensi di marcia con le code dell’incidente che si aggiungono a quelle per i lavori in corso.

Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Polizia Stradale di Reggio sezione che stanno regolando il traffico.