Reggio Calabria, la denuncia dal Rione G: “degrado e abbandono, sembra di stare in un teatro di guerra”

5 Novembre 2022 13:09

Un cittadino segnala la situazione di degrado presente nel Rione G di Reggio Calabria: immondizia, dissesto e degrado simili a quelli presenti nei luoghi in cui infuria la guerra

Edifici in stato di abbandono, rifiuti ammassati in strada a tal punto da rendere impossibile il transito di veicoli e persone, una carriola (per trasportarli?), scarsa igiene, dissesto e degrado generale. Quella che sembra una fotografia di un teatro di guerra, una di quelle immagini che si vedono giornalmente in tv quando si parla del conflitto fra Russia e Ucraina, si può trovare invece nel Rione G di Reggio Calabria. Un cittadino indignato per la situazione attuale, ha segnalato lo stato in cui versa il Rione alla redazione di StrettoWeb, sottolineando come le richieste di aiuto dei cittadini risultino inascoltate.

“Sono ormai anni che si susseguono segnalazioni di degrado, totale abbandono, immondizia, perdite d’acqua dalla rete comunale, strade dissestate, carenze igieniche e ad oggi situazioni anche di sicurezza che riguardano il Rione G con il blocco della viabilità e potenziali rischi per eventuali emergenze. – afferma il nostro lettore – Non una risposta dalle istituzioni, tantomeno un intervento di sgombero e pulizie delle aree se non un nastro di segnalazione. Sembra vivere in un teatro di guerra. I concittadini ormai disperati, sperano in un vostro supporto, un vostro aiuto per sensibilizzare ad un immediato intervento da parte degli organi preposti“.