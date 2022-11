Reggio Calabria, l’11 novembre l’evento “Da Regno a vice-Regno: primo secolo di Governo spagnolo”

7 Novembre 2022 16:19

Nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul primo secolo del viceRegno spagnolo: ospite il prof. Giuseppe Caridi

Il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza un nuovo incontro da remoto sul tema “Da Regno a vice-Regno: primo secolo di Governo spagnolo”. Dal 1494, anno in cui, morto Ferrante I, gli successe il figlio Alfonso II, al 1503 il Regno di Napoli visse un periodo di estrema fluidità. Eserciti francesi e poi spagnoli lo attraversarono, permasero nelle sue contrade, devastandole e rendendo tutto estremamente precario.

Il primo fu il re di Francia, l’angioino Carlo VIII, che invase il regno, chiamato proprio dalla feudalità ribelle, determinando l’abdicazione di Alfonso II a favore del figlio Ferdinando II (1495). Alla morte di costui, avvenuta l’anno successivo, l’ultimo re aragonese, lo zio Federico, vide il Mezzogiorno, in seguito all’accordo tra Luigi XII, re di Francia, e Ferdinando il Cattolico, re di Spagna, diviso tra le due nazioni. Fu quindi il Napoletano teatro del contrasto tra le armate spagnole e quelle francesi fino a quando il Regno restò in potere della Spagna. Era allora sul trono Carlo V, che dette una spinta alle attività economiche del meridione, abdicando poi alla corona di Spagna in favore del figlio Ferdinando.

In seguito a queste vicende gli ultimi re aragonesi si videro costretti a premiare amici e partigiani, concedendo loro feudi e creando officia, tanto che fu proprio negli ultimi anni del periodo aragonese che il ceto feudale ebbe un aperto predominio nella vita amministrativa e sociale delle comunità. Esso evidenziava un “male endemico”, sua caratteristica: la mancanza di un programma politico di ampio respiro, la carenza di un fondamento etico ad improntare le scelte, la debolezza di una coscienza di classe. Ogni famiglia lottava per sé contro altre famiglie e contro la corona: i mutamenti dipendevano dalle rivalità tra le casate e i successi dal fatto che le forze unite di alcuni di essi pareggiavano o superavano quelle della corona.

E fu questa feudalità ad essere la principale causa dell’instabilità politica di fine secolo con le congiure e le guerre di successione, e ad essere strumento dell’ingerenza straniera. Né il potere feudale fu indebolito dal fatto che le Università con la riforma degli Statuti, dove erano sancite almeno in teoria le loro libertà, avevano raggiunto maggiore autonomia, né che aveva acquistato importanza l’elemento umano nel determinare il progresso produttivo, né la stessa commercializzazione del feudo. Si può dire che la pagina più brutta della storia del Mezzogiorno fu proprio quella che va dal 1485 fino al 1528, che riassume tutto ciò che la feudalità era stata fino ad allora, e spiega tutto quello che sarà dopo, con la cifra che negativamente la caratterizzerà. Il triste periodo di agitazioni e di violente convulsioni provocherà la fine dell’indipendenza del Regno e il piatto assestamento del meridione nella condizione di Vicereame.

Lo storico Giuseppe Caridi, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico–amministrativi della Calabria, è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 11 novembre.