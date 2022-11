Reggio Calabria, ennesima vergogna rifiuti: cumuli di spazzatura in Via del Gelsomino | FOTO

29 Novembre 2022 17:32

Prosegue senza sosta l’emergenza spazzatura in città con cumuli di rifiuti in varie zone di Reggio Calabria. Alla nostra redazione pervenuta l’ennesima segnalazione di un cittadino che denuncia la mancata raccolta in Via del Gelsomino da circa 30 giorni. “I residenti si ritrovano ad oggi inondati di rifiuti di ogni genere con tutti gli annessi e connessi problemi di igiene e sanità vista anche la presenza di animali che rovistano fra gli stessi in cerca di qualche scarto”, rimarca il cittadino.

“A nulla sono valse ad oggi le innumerevoli segnalazioni fatte tramite PEC al Comune di Reggio Calabria ne tantomeno quelle fatte attraverso il sito preposto per le segnalazioni”, conclude il cittadino.