Reggio Calabria, tutto pronto per il corso di istruttore di calcio 1° livello e settore giovanile

29 Novembre 2022 18:08

L’imminente 2023 si presenta come una stagione sportiva ricca di attività che hanno come unico comune denominatore “ASC Reggio Calabria”. Come preannunciato il Comitato sportivo di riferimento per eccellenza è pronto ad intraprendere nuovi progetti per dare vita e concretezza alla passione dei vari sportivi e, soprattutto, di coloro che vogliono ricoprire un ruolo importante nella crescita umana e sportiva dei ragazzi, permettendogli di mettersi in gioco. “Oggi più che mai c’è bisogno di avere dei formatori preparati non solo dal punto di vista tecnico, soprattutto quando si tratta di giovani”, afferma il Presidente Provinciale Eraclini. “Assistiamo da troppo tempo alla deriva di ragazzi anche talentuosi che si perdono lungo la via. C’è, quindi, necessità di formare istruttori che riescano ad accompagnarli dall’inizio della loro esperienza sportiva, calcistica o meno, che li prendano per mano per farli crescere sportivamente, umanamente ed esperienzialmente. Bisogna dare agli istruttori di domani gli strumenti giusti e questo per noi di ASC è ciò che prevale su qualsiasi altro aspetto sportivo”.

Ed è partendo dalle parole del Presidente che si annuncia l’imminente corso di Istruttore di Calcio 1° Livello e del Settore Giovanile che avrà inizio il prossimo 12 gennaio presso la sede ASC di Reggio Calabria. Oltre quattro week end, alternando incontri online e live, in cui verranno affrontate tutte le tematiche afferenti la figura di istruttore, dalla metodologia e gestione dell’allenamento alle competenze psicologiche e pedagogiche, dalla anatomia e fisiologia muscolare ai principi della nutrizione, dalla motivazione dell’atleta allo sviluppo delle abilità tecniche individuali. Un ricco programma di 36 ore che terminerà il 23 gennaio con il rilascio dell’attestato finale di Istruttore di 1° livello di Calcio o del Settore Giovanile riconosciuto dal Coni, ma soprattutto con l’apprendimento delle giuste competenze per il ruolo che si andrà a ricoprire. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria” o scrivendo a info@ascreggiocalabria.it Entra nel mondo ASC perché seseiASCsivede.