Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi una mostra speciale sui Bronzi di Riace | INTERVISTA

15 Novembre 2022 14:30

Sono arrivate quasi alla conclusione le riprese del docufilm dedicato ai Bronzi di Riace la cui regia è affidata al reggino Fabio Mollo e realizzato dalla Palomar, una delle principali società di produzione italiane, che vanta tra i suoi maggiori successi ‘Il commissario Montalbano’. Questa mattina è stato presentato il progetto che è stato finanziato dalla Regione Calabria e promosso dalla Calabria Film Commission, nell’ambito delle iniziative per le celebrazioni del Cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Dopo la presentazione l”assessore del Comune di Reggio Calabria, Irene Calabrò ha anche fatto sapere che a breve sarà allestita una mostra all’aperto sempre sulle maestose statue di Bronzo. L’assessore ha affermato che “con il finanziamento regionale che ha voluto mettere in campo la dottoressa Princi abbiamo condiviso qualcosa che fosse d’impatto per l’intera cittadinanza e quindi una grande mostra all’aperto che sarà realizzata sul Corso Garibaldi proprio nel periodo della mensilità di Dicembre. Siamo in fase di selezione delle fotografie e sarà una mostra coinvolgente”.