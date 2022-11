A Reggio Calabria il Corso di Laurea in Infermieristica: oggi l’accoglienza alle matricole | FOTO

7 Novembre 2022 17:13

A Reggio Calabria il Corso di Laurea in Infermieristica

Il Corso di Laurea in Infermieristica, attivato nell’anno accademico 2021/2022, è frutto della collaborazione tra l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro (sede amministrativa) e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (sede didattica).

Il Corso di Laurea in Infermieristica ha una durata di tre anni per un totale di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU). Gli studenti possono godere di strutture all’avanguardia presso il Dipartimento DIIES dell’Università Mediterranea, in cui svolgere l’attività didattica e il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” per l’attività di tirocinio. Oggi 7 novembre 2022, presso l’Aula Magna di Ingegneria, si è svolta la giornata di Accoglienza per gli studenti del I anno.