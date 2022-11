Reggio Calabria, al via il corso CSI per la qualifica di educatore sportivo per la disabilità

11 Novembre 2022 12:02

Il percorso Csi è finalizzato a garantire ai partecipanti l’acquisizione delle competenze per proporre l’attività motoria a persone con disabilità: venerdì 2 Dicembre l’incontro d’apertura

Lo sport è un grande momento di educazione, crescita, impegno e di aggregazione sociale, un’attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali ed è determinante nell’inserimento sociale, nell’accettazione delle differenze e nell’osservazione delle regole. In quest’ottica deve essere concepita l’attività sportiva per i ragazzi disabili. Proprio per mettere in campo nuove proposte motorie, sportive e psicomotorie rivolte a ragazzi diversamente abili, è tutto pronto per la nuova edizione del corso “Educatore Sportivo per la disabilità”.

L’obiettivo del corso è quello di formare personale che acquisisca competenze specifiche e strategiche per intervenire a favore delle persone con disabilità nel settore sportivo. Il percorso formativo è organizzato dal Csi Reggio Calabria, in collaborazione con partner Istituzionali locali e nazionali. Venerdì 2 Dicembre dalle ore 19.00, in modalità e-learning, si terrà l’apertura ufficiale del corso. L’itinerario formativo “Educatore Sportivo per la Disabilità” approfondisce varie aree fornendo così gli strumenti necessari per l’organizzazione di attività motorie e sportive rivolte a persone con disabilità e alla loro inclusione. Il percorso formativo è finalizzato a garantire ai partecipanti l’acquisizione delle competenze di tipo cognitivo-comportamentale proprie del ruolo, funzionali alla strutturazione dei training e dei contesti volti a proporre in modo efficace la pratica motoria e sportiva a giovani e adulti con disabilità, conducendo attività sportive in palestra e sostenendo con conoscenze adeguate l’integrazione degli atleti disabili nei naturali contesti sportivi.

Il corso, coordinato dalla referente “Sport e Disabilità” del Csi di Reggio Calabria dott.ssa Mariangela Giovinazzo e dall’intera equipe Provinciale, è rivolto a educatori, allenatori, istruttori sportivi, studenti e laureati in scienze dell’educazione, formazione e motoria, insegnanti e volontari. Il programma, che prevede dodici serate (24 ore in modalità online), il calendario definitivo con date e orari e le informazioni specifiche sul percorso formativo sono disponibili vistando il sito: https://www.csireggiocalabria.it/corso-educatore-sportivo-per-la-disabilita-clicca-qui-per-iscriverti/. La partecipazione al corso prevede: il rilascio della qualifica – attestato “Ginnastica per Tutti”, Primo livello CONI Educatore Sportivo della Disabilità; Tesseramento Csi anno 2022/23 e quota annuale mantenimento della qualifica all’albo del CSI (registro Coni). Di seguito il link per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpQxbhisUmi_Y9NkvlXTVuH4TB7kPENwn9EFZkTvF-67v7hQ/viewform.