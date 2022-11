Reggio Calabria, il 5 novembre il convegno “Il Colosso di Rhegion”

3 Novembre 2022 15:47

In occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, l’aps Traiectoriae promuove il convegno dal titolo “Il Colosso di Rhegion”

Nell’orbita del 50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, l’aps Traiectoriae porta all’attenzione ed alla conoscenza della cittadinanza una proposta di sviluppo. Un convegno dal titolo: “Il Colosso di Rhegion” che si terrà sabato 5 novembre 2022 presso palazzo san Giorgio – Salone dei lampadari. In un momento in cui le figure dei Bronzi vengono: usate, riprodotte, utilizzate, ambite da più luoghi e soggetti inerenti e non (dalla Versilia ad Argo), risulta inderogabile che proprio la città di Reggio Calabria e l’intera città metropolitana si riapproprino di queste opere per offrire inequivocabilmente al mondo “ le coordinate geografiche” dei bronzi di Riace ed accendere il desiderio permanente mettendo insieme spettacolarità artistica, ambientale, identitaria e conoscenza diretta delle due statue che il mondo invidia ma, non visita.

Serve puntare sulla eccezionalità: un’opera di impatto che renda vivi i Bronzi fuori dal museo, che costringa alla visione anche chi non sa e non ci pensa, che faccia urlare alla meraviglia, che faccia nascere il desiderio di vedere e di conoscere le opere originali e i luoghi dell’ identità in un percorso storico-artistico ritrovabile sulla collina di Pentimele.

Realizziamo un colosso sulla collina di pentimele “il Colosso di Rhegion” e facciamone una delle meraviglie del mondo. Non sarà un monumento ma, un narratore di storie millenarie. Il convegno rappresenterà le ragioni, le motivazioni, i perché di una grande opera che sarà necessariamente strategica e sarà volano di sviluppo.

Dopo i saluti istituzionali, ne discuteranno : Angela Romeo relatrice ed organizzatrice del convegno, la prof. Marisa Cagliostro, il geologo Enzo Pizzonia, il presidente cam.com. Antonino Tramontana, il prof. Franco Arillotta, il prof. dott. Eduardo Lamberti Castronuovo ( vedere locandina). Uno scossone indispensabile: visione, fantasia, voglia di riscatto per ribaltare lo stato di indifferenza che pervade noi reggini e metropolitani.