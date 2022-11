Reggio Calabria, grande successo di pubblico per il contest “Laboratorio di Fantastica” | FOTO

14 Novembre 2022 18:09

Oltre 100 presenze per il laboratorio “Viaggio nel meraviglioso mondo delle parole con Gianni Rodari” organizzato dall’Associazione di Promozione sociale “Espero”

Grande successo di pubblico per il contest “Laboratorio di Fantastica”, circa 100 presenze, per il laboratorio “Viaggio nel meraviglioso mondo delle parole con Gianni Rodari” tenutosi presso i locali dell’auditorium San Paolo, sabato 12 novembre, a cura dell’Associazione di Promozione sociale “Espero” in collaborazione con il Centro Servizi alla famiglia “Insieme per Fare” e la Libreria “Paoline” di Reggio Calabria, nell’ambito dell’iniziativa “#Ioleggoperché”.

Per un intero pomeriggio i bambini dai due ai dieci anni hanno potuto riscoprire – o addirittura scoprire per la prima volta – il fascino e il valore del tempo dedicato alla lettura e lettura animata di uno degli autori italiani più straordinari che la produzione letteraria per l’infanzia, e non solo, ricorda.

Ottimi i risultati raggiunti anche sul fronte delle donazioni di libri per bambini destinati agli scaffali della Biblioteca scolastica “Leggi e Rileggi” del Centro servizi alla famiglia ‘Insieme per Fare’ che si trova in via Dalmazia, segno inequivocabile che la nostra città ha un grande desiderio di momenti in cui sia messa a tema la cultura come attenzione e cura per le fasce più giovani, a tal proposito gli organizzatori che hanno organizzato il contest per rispondere alla settimana nazionale #ioleggoperchè si sono detti resi disponibili a incentivare le occasioni per avvicinare i giovani e i giovanissimi alla lettura poiché tale impegno non può che essere un investimento per l’intera comunità Reggina e per il mondo.