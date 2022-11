Reggio Calabria: concluso il prima stage di difesa personale

15 Novembre 2022 09:14

Reggio Calabria, l’Academy Sport Center promuove la difesa contro la violenza

Conclusosi Domenica 13 Novembre, il primo stage di difesa personale “metodo LP facile ed efficace” a cura dello storico maestro reggino Luigi Panella, nella nuova sede dell’Academy Sport Center. Lo stage di presentazione ha dato il via ad un progetto che prevede la possibilità di seguire corsi di formazione base e per istruttori.

Le lezioni sono aperte a tutti e non solo agli sportivi, simulano situazioni reali che potrebbero accadere a chiunque in qualunque momento, attraverso l’apprendimento di efficaci tecniche per bloccare, allontanare o disarmare eventuali aggressori e acquisendo una maggiore sicurezza e autocontrollo per uscire da situazioni di potenziale pericolo senza recare danni a sè stessi o ad altri.