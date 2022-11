Reggio Calabria, “Comune sommerso dai debiti”: amministratori attuali “uniti da calcetto e apericena”

15 Novembre 2022 17:22

“Al Comune di Reggio Calabria, come ormai noto, sono pervenute 3.400 istanze di rimborso da varie ditte e professionisti, che hanno prestato la loro opera a fronte di un compenso promesso. Altri 180 milioni di debiti che il Comune di Reggio Calabria dovrà onorare nell’immediato. “Nell’immediato” ovviamente per modo di dire, perché il conteggio effettuato (per la precisione € 178.024,785,10), pur se approvato dalla Giunta all’unanimità, viene dichiarato provvisorio e in attesa di verifiche. Se non che, i debiti risalgono ad un accertamento effettuato nell’anno 2020. Strano che dopo due anni si debba ancora procedere a verifiche. Immaginare poi che un Comune, disastrato e sommerso da oneri vari, si decida improvvisamente a pagare il dovuto a centinaia di creditori immediatamente, è pura utopia. E infatti, già i soloni dell’amministrazione si sono inventati una transazione a perdere, da proporre a chi attende “quasi” pazientemente di essere saldato”. Comincia così la nota del Coordinamento X Reggio Città Metropolitana di Pro Italia relativamente all’ultimo aggiornamento sui debiti commerciali del Comune di Reggio Calabria.

“I pagamenti che verranno proposti quindi, in base all’anzianità del credito, varieranno dal 40 all’80% del dovuto. Ovviamente ci sarà chi, stanco e sfiduciato, accetterà di incassare molto meno di quanto speso. Ma ci sarà certamente qualcun altro che rifiuterà questa forma di elemosina, costituendosi parte lesa e iniziando delle cause che, bene che vada, si definiranno tra alcuni anni. Ovviamente con ulteriore aggravio di spesa. Pare normale che, ad esempio, se io ditta ho speso somme a favore del Comune per 70.000 euro e sono in attesa del saldo di 100.000, mi rifiuto di incassarne 40.000 perché il Comune non può impegnarsi. La mia perdita sarebbe di 30.000 e non avrei guadagnato nulla. Ciliegina sulla torta per il Comune, è che per il pagamento di questi debiti, sia la Regione che lo Stato, hanno provveduto al finanziamento con richiesta di rimborso. Ne consegue che tali oneri andranno restituiti per intero ai finanziatori. E ci si chiede: ma il denaro per tali incombenze è presente nelle casse comunali?”

“Non abbiamo – si legge ancora – elementi per valutare l’attuale situazione, dato che i bilanci sono stati approvati dalla Giunta, ma non ne abbiamo contezza. Né, al momento, siamo al corrente della decisione in merito da parte della Corte dei Conti. Naturalmente, in attesa di un accenno a quella dignità che ormai da più parti si invoca, affinché la Giunta faccia un doveroso passo indietro, iniziando proprio dal Sindaco pluri sospeso e a seguire dalla mezza ex Giunta che segue la stessa sorte, il pensiero non può non rivolgersi all’eredità a carico dei prossimi volenterosi che, candidandosi, ricopriranno le cariche comunali in sostituzione di quelle attuali. Certamente, essere migliori degli attuali amministratori non è che richieda un così grande sforzo, dato che costoro hanno ampiamente dimostrato una costante incapacità gestionale. Ma nei fatti, la prossima Giunta ed il prossimo Consiglio Comunale erediteranno un pentolone pieno di buchi nel quale sarà difficilissimo far entrare e rimanere quella liquidità che consentirebbe di iniziare a ricostruire una città ormai allo sbando”.

“Così come il nuovo Governo a guida Meloni si è trovato nella necessità di sanare tutte le mancanze di un decennio di gestione della sinistra e, con tanta buona volontà, è sulla strada buona per riuscire – aggiunge il movimento – altrettanto dovranno fare i nuovi amministratori del Comune. Con la differenza sostanziale della mancanza di risorse utili ad una immediata ripartenza. E’ evidente che tali risorse, nella prima fase, andranno acquisite a debito, cercando di non aggravare la situazione contabile già assai precaria. Con l’andare del tempo, però, il Comune non può più essere consenziente nei confronti di quei cittadini che, in spregio a quelli onesti, evadono ogni tassa possibile immaginabile. Vero è che il nostro Comune applica la tassazione più alta consentita dalla legge – ereditata dai Commissari Prefettizi – ma è anche vero che sono migliaia quei cittadini che non le pagano. Sappiamo che l’attuale Giunta ha messo in bilancio, tra le altre voci, proprio quella riguardante i crediti non esatti e ponendoli in avere, presumendo di incassarli prima o poi. Giustificazione che avrebbe ragione di essere qualora i crediti si riferissero all’anno in corso. Ma nel caso specifico si riferiscono a diversi anni ormai trascorsi e, con ogni probabilità, ormai prescritti. E infine una considerazione proprio per quanto riguarda i futuri amministratori. Considerato che gli attuali, quando vennero eletti erano dei sostanzialmente quasi tutti dei ragazzi inesperti, uniti dalla passione per il calcetto e l’apericena, la scelta dei futuri amministratori è obbligatorio che ricada su professionisti esperti nel proprio settore, che desiderino veramente mettere a disposizione le proprie competenze e conoscenze al servizio dei cittadini”, si conclude la nota.