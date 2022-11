Reggio Calabria, il Comune cerca una nuova figura: come presentare domanda

29 Novembre 2022 17:59

Il Comune di Reggio Calabria cerca una nuova figura e pubblica sul sito ufficiale un “avviso esplorativo per il conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato, di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco, di Dirigente – Area Amministrativo Contabile, ex art. 110, D.Lgs. 267/2000. Il Sindaco rende noto – si legge – che il Comune di Reggio Calabria intende procedere alla formazione di un elenco di candidati da cui attingere per il conferimento dell’incarico di dirigente Area Amministrativo Contabile, con contratto a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1 o comma 2, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco. La domanda, redatta in carta semplice e firmata dal candidato in maniera autografa o con firma digitale, nonché corredata dalla documentazione come sopra richiesta, dovrà essere indirizzata all’Ufficio del Sindaco e dovrà pervenire al Comune di Reggio Calabria entro il termine perentorio del 13 dicembre 2022, ore 13.00, mediante una delle seguenti modalità:

direttamente (a mano) all’Ufficio Protocollo del Comune di Reggio Calabria sito in Piazza Italia (RC); a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@postacert.reggiocal.it

Non saranno prese in considerazione domande pervenute mediante altri metodi di spedizione e recapito diversi da quelli indicati ai superiori punti 1) e 2). I requisiti e le modalità di partecipazione sono dettagliate nella versione integrale dell’Avviso pubblicato in questa pagina. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Eleonora Albanese, contattabile per eventuali chiarimenti al seguente numero telefonico: 0965.3622357″.