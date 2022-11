Reggio Calabria, il Comune cerca nuove figure a tempo indeterminato: come presentare domanda

11 Novembre 2022 17:49

Il Comune di Reggio Calabria cerca 6 figure di collaboratore amministrativo informatico, part-time a 26 ore settimanali, a tempo indeterminato e parziale

Con una nota sul sito ufficiale, il Comune di Reggio Calabria rende noto che “è indetta una procedura selettiva per il reclutamento delle seguenti unità di personale a tempo indeterminato e parziale: nr. 6 categoria B3, collaboratore amministrativo informatico, part-time a 26 ore settimanali, procedura riservata ai lavoratori ex legge regionale n. 31 del 2016. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice come da schema allegato, con allegato un documento di identità, va indirizzata al Comune di Reggio Calabria-Settore Risorse Umane e Servizi Demografici, IV Piano Cedir, con le seguenti modalità:

a mezzo consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Reggio Calabria;

a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente recapito: protocollo@postacert.reggiocal.it

Il termine perentorio di scadenza del presente avviso è fissato alle ore 12:00 del giorno 25 novembre 2022. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato”. Di seguito i due link allegati con avviso e domanda per chi ha intenzione di informarsi e inviare domanda di ammissione.