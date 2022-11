Reggio Calabria, inizia domani il percorso specialistico “Codice rosso e metodo S.A.R.A.”

22 Novembre 2022 15:35

“Codice rosso e metodo S.A.R.A. La gestione dei casi di violenza di genere e valutazione del rischio”. E’ questo il titolo del percorso di formazione specialistico dal taglio giuridico, criminologico, psicologico, sociale, dedicato ad Anna Costanza Baldry ed organizzato dalla Casa Rifugio “A. Morabito”, gestita dalla Piccola Opera Papa Giovanni Onlus. Il percorso specialistico, distinto in otto incontri ed aperto ai professionisti del settore, vedrà domani l’evento di lancio e presentazione, presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria, alle ore 15:00. Vi prenderanno parte per i saluti istituzionali il prof. Pietro Siclari, la senatrice Tilde Minasi, il presidente Rosario Infantino, per le relazioni in materia si avvicenderanno la prof.ssa Elisa Vermiglio, la prof.ssa Donatella Loprieno, la dott.ssa Francesca Mallamaci e l’avv. Luigia Barone. All’avv. Lucia Lipari saranno affidate le conclusioni, mentre all’avv. Luciano Squillaci, la moderazione del dibattito.

L’equipe di lavoro ha ritenuto importante affrontare in maniera dettagliata il tema della valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza interpersonale fra partner, dove la donna è vittima di violenza fisiche, psicologiche, verbali, economiche ma anche sessuali; un metodo rivolto agli addetti ai lavori per individuare il rischio che il maltrattamento si ripeta e quindi prevenirlo. Autorevoli specialisti saranno i docenti che si susseguiranno nel corso delle lezioni, tra cui il dott. Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, il Colonnello Giorgio Manzi, la dott.ssa Valentina Pirrò, la dott.ssa Francesca Spadafora, l’avv. Lucia Lipari il dott. Stefano Ciccone, l’avv. Luigia Barone, l’avv. Natascia Sarra, l’avv. Francesca Stillittano, la prof.ssa Rita Cutini, la dott.ssa Rosa Campese, la dott.ssa Giulia Nanni. Il metodo S.A.R.A. (Spousal assault risk assessment) è stato studiato in Canada da un gruppo di esperti al fine di accertare se e quanto un uomo, che ha agito violenza nei confronti della propria partner (moglie, fidanzata, convivente) o ex-partner, è a rischio nel breve o nel lungo termine di usare nuovamente violenza. Si tratta di una valutazione soggettiva che però tiene conto di fattori oggettivi che numerose ricerche hanno visto essere correlati alla violenza domestica.

Il metodo S.A.R.A. è un protocollo contenente delle linee guida, che indirizzano nella valutazione in maniera sistematizzata, sulla base di principi scientifici che consentono di valutare più opportunamente, se un caso è a rischio di recidiva oppure no. Si traduce quindi in uno strumento utile ed efficace per aiutare nelle indagini e nelle decisioni in merito alle misure ed ai provvedimenti da adottare e vuole essere per i professionisti, destinatari della formazione, uno strumento fondamentale per approcciarsi al tema del contrasto e della prevenzione della violenza di genere. Il percorso formativo è gratuito ed accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria con rilascio dei crediti.