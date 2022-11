Reggio Calabria, questa mattina la tradizionale cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate

4 Novembre 2022 12:51

Reggio Calabria, la cerimonia si è svolta presso il Monumento ai Caduti in Corso Giacomo Matteotti

Si è svolta questa mattina a Reggio Calabria, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, la tradizionale cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. La cerimonia, alla quale hanno partecipato le massime autorità, si è tenuta presso il Monumento ai Caduti in Corso Giacomo Matteotti e per l’occasione sono stati anche consegnati dei riconoscimenti.

Consegna della bandiera italiana agli alunni del convitto “T.. Campanella” il giorno dell’unita’ nazionale e delle forze armate

In occasione del 4 Novembre, giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, gli alunni della classe IV B della Scuola Primaria del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella”, presso il Monumento ai Caduti in Corso Giacomo Matteotti, hanno partecipato al cerimoniale, promosso dalla Prefettura di Reggio Calabria, esibendosi con l’esecuzione dell’”Inno di Mameli”.

L’evento è legato alla fine della Prima Guerra Mondiale: il 3 novembre 1918 fu firmato l’armistizio, entrato in vigore il giorno dopo, fra Italia e Impero austro-ungarico. Armistizio che pose fine al conflitto mondiale. La ricorrenza intende festeggiare l’unità nazionale perché la firma dell’armistizio permise agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste.

Le manifestazioni ufficiali sono iniziate alle ore 9, con la cerimonia dell’Alzabandiera, la deposizione della corona di alloro da parte del prefetto Massimo Mariani, in rappresentanza del governo, accompagnato dal direttore marittimo della Calabria e Basilicata tirrenica. Dopo la lettura dei messaggi del Capo dello Stato e del ministro della Difesa, è stata consegnata alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Francesca Arena del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella”, la Bandiera Italiana, simbolo di unità nazionale.

Giornata delle Forze Armate, Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria presenti alla cerimonia al Monumento ai Caduti

Il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, ed il consigliere metropolitano delegato, Giuseppe Giordano, hanno preso parte alla cerimonia del Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle forze armate presso il Monumento ai Caduti in Corso Giacomo Matteotti.

“E’ sempre emozionante partecipare a questa ricorrenza”, ha detto il sindaco facente funzioni Brunetti che ha voluto ricordare “l’importanza dell’unità del Paese» e ringraziare le forze armate e di polizia, «tutti gli uomini e le donne in divisa che, in silenzio, ogni giorno si spendono per garantire la pace sociale ed una vita tranquilla ad ognuno di noi“.

“Un pensiero – ha aggiunto l’inquilino di Palazzo San Giorgio – va rivolto anche e soprattutto alla memoria dei nostri caduti in ogni guerra che hanno donato la vita per consegnarci un paese libero e democratico“.

Il 4 novembre è “una giornata densa di significato” anche per il consigliere metropolitano Giuseppe Giordano che, a margine dell’evento – sottolinea -la solennità di una data che ci ricorda il senso dell’unità nazionale ed il sacrificio estremo compiuto per donare, alla nostra comunità, i più alti valori di libertà e democrazia“.

“La presenza delle istituzioni – ha concluso – serve a consolidare questo messaggio che va coltivato quotidianamente”.