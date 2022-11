Reggio Calabria: al via il Censimento della popolazione e delle abitazioni

23 Novembre 2022 18:09

Il 1 ottobre 2022 ha avuto inizio il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni le cui rilevazioni termineranno il 22 dicembre 2022. Il Comune di Reggio Calabria, in quanto Comune autorappresentativo, è tenuto ogni anno alla realizzazione del Censimento attraverso l’effettuazione di una “Indagine Areale” e di una “Indagine da Lista”. L’obiettivo è rilevare, attraverso un campione di famiglie, le principali caratteristiche della popolazione e le condizioni sociali ed economiche del territorio.

Sono circa 4000 le famiglie reggine coinvolte, che consentiranno all’Istat, grazie all’uso integrato di rilevazioni statistiche e dati provenienti da fonti amministrative, di fotografare l’intera popolazione reggina. A queste 4000 famiglie, contattate a mezzo lettera o tramite rilevatore, il compito di assicurare la buona riuscita della rilevazione nella città di Reggio Calabria, in modo da arricchire, grazie alla loro preziosa collaborazione, il patrimonio comune di dati statistici utili alla collettività.

L’Amministrazione comunale e l’assessore con delega ai servizi demografici Francesco Gangemi raccomandano quindi a tutte le famiglie interessate che il termine ultimo per compilare il questionario online – a casa o presso le postazioni web del centro comunale di rilevazione – è il 12 dicembre 2022. Dal 13 al 22 dicembre 2022 sarà possibile eseguire la compilazione esclusivamente tramite intervista con rilevatore, ricevendo una visita a domicilio o recandosi presso il centro comunale di rilevazione.

“E’ fondamentale partecipare rispondendo correttamente ai questionari – ha affermato Gangemi – per consentire la mappatura reale della popolazione ed evitare che nella nostra città, in caso di risposte incomplete, possa risultare una popolazione legale inferiore a quella reale, rischiando in questo modo di far perdere al territorio delle opportunità che in alcuni casi possono risultare decisive”.

Partecipare al Censimento, oltre a rappresentare un’importante opportunità, è un obbligo di legge, e la relativa violazione dell’obbligo di risposta prevede pertanto una sanzione.

Il Comune di Reggio Calabria ha istituito l’ Ufficio Comunale di Censimento e nominato il suo Responsabile nella persona della dott.ssa Caterina Caridi. L’Ufficio Comunale di Censimento ha sede presso il Palazzo dei Servizi Demografici di via N. Calipari n. 2N e ha i seguenti recapiti telefonici: 0965/810417-812684-3622461-3622451 e l’indirizzo di posta elettronica statistica@reggiocal.it

Si riportano di seguito i giorni e gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Comunale di Censimento: Lunedi, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00; Martedi e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Si rassicura che tutte le informazioni raccolte sono trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali (art. 9 D.lgs. n. 322/1989/ Reg. UE 2016/679 e D.lgs 196/2003) pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono in quanto i risultati saranno diffusi in forma aggregata.

Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza, vi invitiamo a contattare il numero verde Istat 800 188 802 ( attivo tutti i giorni dal 1 0ttobre al 20 Dicembre, dalle ore 9,00 alle 21.00 o consultare il sito https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni.