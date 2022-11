A Reggio Calabria c’è già aria natalizia: pubblicati avvisi per mercatini e villaggio di Babbo Natale

11 Novembre 2022 18:32

Il centro città, tra qualche settimana, sarà “vestito” a dovere con la presenza dei consueti mercatini. E il Comune, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato le manifestazioni di interesse proprio per i mercatini e per il Villaggio di Babbo Natale

Poco più di un mese e sarà Natale. E a Reggio Calabria si comincia già a respirare quella bella, sana e familiare area natalizia, tra le strade, per i negozi. Il centro città, tra qualche settimana, sarà “vestito” a dovere con la presenza dei consueti mercatini. E il Comune, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato le manifestazioni di interesse proprio per i mercatini e per il Villaggio di Babbo Natale. Qui di seguito i due comunicati integrali presenti sul sito con tutte le info.

Manifestazione d’interesse – Mercatini di Natale 2022

“Il Comune di Reggio Calabria, con il presente avviso, intende avviare una procedura di selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni relative ai posteggi per attività commerciali sul suolo pubblico in occasione dell’evento “Natale 2022” organizzato dall’Amministrazione Comunale nel periodo compreso tra il 08 dicembre 2021 ed il 9 gennaio 2022, individuando le seguenti postazioni: Piazza Duomo, Piazza Italia, Piazza Castello, Corso Garibaldi tratto antistante Villa Comunale per la vendita di oggetti artigianali, addobbi, strenne natalizie e produzioni tipicamente agroalimentari natalizie, escludendo ogni forma di somministrazione di alimenti e bevande, da allestire esclusivamente con casette in legno (dimensioni max 4/6 mq);

Rada Giunchi per le attività di hobbistica artistiche, culturali e di ingegno, con allestimenti che rispettino il decoro urbano;

Viale Amendola per la vendita di prodotti attinenti alle festività natalizie, con allestimenti che rispettino il decoro urbano. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, tramite P.E.C., entro le ore 13.00, di giorno 24.11.2022, all’indirizzo: protocollo@postacert.reggiocal.it. L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la dicitura “Manifestazione d’interesse – Mercatini di Natale 2022”. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto e saranno considerate irricevibili. Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della domanda a mezzo e-mail agli indirizzi: protocollo@postacert.reggiocal.it e d.malvi@comune.reggio-calabria.it oppure contattando il Settore “Sviluppo Economico Cultura Turismo” – Servizio “Occupazione Suolo” ai seguenti numeri telefonici: 0965 362 4165 – 362 4131″.

Manifestazione di interesse per la realizzazione del “Villaggio di Babbo Natale 2022”