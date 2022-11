Reggio Calabria, a piazza Camagna la due giorni organizzata dall’Associazione Malformazioni Linfatiche

7 Novembre 2022 17:34

A Piazza Camagna la due giorni organizzata dall’Associazione Malformazioni Linfatiche, presente il Consigliere Comunale Mario Cardia

“‘Solidarieta’ una parola che di frequente sentiamo tra gli spot pubblicitari, dal pulpito di una chiesa, dalla voce di una mamma che incita il figlio ad aiutare gli altri, spesso però non ci si sofferma ad analizzarne il significato: “mostrare solidarietà verso gli altri vuol dire partecipare ai problemi di chi fa parte della nostra comunità e, in senso più ampio, significa sentire un legame affettivo altruistico che ci unisce ai nostri simili.

“Oggi è successo questo! – afferma in un comunicato stampa Mimma Latella, rappresentante dell’Associazione Malformazioni Linfatiche – Una partecipazione attiva della gente della mia città che, fermandosi, ha chiesto e si è informata sulla patologia che cerchiamo di sconfiggere con la ricerca e questo, per noi, è già una vittoria a prescindere dalla dimostrazione del fatto che, anche in un momento di crisi che stiamo attraversando, sono stati pronti a svuotare le tasche, riempire il loro cuore, donare una speranza a tanti bambini, ricevendo in cambio un semplice sorriso colmo di gratitudine!”.

“Riconoscenza grande va al Consigliere Comunale Mario Cardia – continua Latella – che è stato l’intera mattinata di sabato presente al nostro stand e che dichiara: ‘grazie Reggio per l’affetto dimostrato nei confronti della splendida Giorgia, grazie a tutti i rappresentanti dell’Associazione ed in particolar modo a Mimma. È’ imprescindibile tutelare i diritti delle persone affette da malformazioni linfatiche, favorirne l’integrazione sociale e migliorare la qualità della vita’. Un grazie anche al signor Giorgio e alla dolce moglie, che, con accanto il loro stand di noccioline, mi hanno deliziata non solo col profumo delle loro prelibatezze, mi hanno coccolata, sostenuta ed aiutata durante tutta la mia permanenza, dimostrando il loro grande cuore incondizionatamente.

Oggi ho concluso questa meravigliosa esperienza: rappresentare l’ associazione mi inorgoglisce, perché parlare di ciò che facciamo, far sentire il nostro grido di speranza, aumenta la mia forza necessaria per lottare contro questa malattia, per molti sconosciuta! Grazie Reggio per essermi stata vicina con ogni mezzo!!!“, conclude Mimma Latella.