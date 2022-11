Reggio Calabria, l’Associazione ludico-sportiva “Armonia” lancia la nuova stagione

1 Novembre 2022 10:36

L’Associazione Socio Assistenziale Sportiva Dilettantistica “Armonia”, in prima linea nel favorire l’attività sportiva per le persone diversamente abili, presenta la nuova stagione sportiva

L’Associazione Socio Assistenziale Sportiva Dilettantistica “Armonia” è stata costituita nel 1990 inizialmente con fini esclusivamente ludici e sportivi indirizzati a persone con disabilità, successivamente ha allargato il suo campo d’azione inserendo queste manifestazioni nel contesto più ampio dell’attività socio-assistenziale a favore delle persone diversamente abili, con interesse anche verso la formazione psicosociale di volontari e operatori della riabilitazione. Nell’ambito agonistico sportivo è l’associazione più longeva di tutta la Regione Calabria.

Dalla sua nascita, l’Associazione ha sempre partecipato a tutte le competizioni regionali, interregionali e nazionali organizzate dal Comitato Italiano Paralimpico raggiungendo sempre ottimi risultati e rappresentando per gli associati un momento di crescita e arricchimento personale e sociale, dal quale hanno tratto incalcolabili benefici. Più volte nel corso di queste grandi manifestazioni nazionali alcuni nostri sportivi sono stati premiati come “atleti dell’anno”.

Uno degli obiettivi fondamentali che l’associazione persegue è quello di far acquisire agli atleti un maggior valore della corporeità per raggiungere una personalità più stabile che permette loro di raggiungere obiettivi sempre più importanti. Per un soggetto disabile la pratica regolare dell’attività sportiva migliora le qualità fisiche, potenzia gli aspetti cognitivi e psichici e sviluppa competenze socio-relazionali. Un soggetto diversamente abile attraverso lo sport può imparare a muoversi correttamente nello spazio, acquisendo e incrementando le abilità di organizzazione spazio-temporali e può raggiungere un ottimo livello di autonomia motoria. La pratica sportiva inoltre facilita l’inserimento in un contesto sociale entrando in contatto e imparando a relazionarsi con l’istruttore, con i compagni ed eventualmente con gli altri concorrenti delle gare sportive.

Quest’anno “Armonia” prosegue la pianificazione delle attività con l’affiliazione al Centro Sportivo Italiano-Reggio Calabria per mettere a disposizione – grazie a questa nuova sinergia – “un’offerta per i nostri atleti qualificata sul piano culturale, umano e sociale”, riconoscendosi appieno nei principi del CSI che vede nella pratica sportiva non solo un percorso comune di sperimentazione dei propri limiti, ma anche del loro superamento. Perché, create le condizioni e un contesto inclusivo e accessibile, è possibile garantire una migliore qualità della vita, sostenendo inoltre le persone diversamente abili a esprimere tutte le loro capacità e i loro talenti.

Le proposte sportive sono rivolte ad ogni fascia d’età, quest’anno con una particolare predilezione per l’atletica leggera e il nuoto e prevedono due sessioni settimanali di allenamento e preparazione per ciascuna specialità, finalizzate alla fine del percorso alla partecipazione di competizioni sia regionali che nazionali.