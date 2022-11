Reggio Calabria: l’associazione ChrIsmA aps si impegnata promuovere Cultura Arte e Spettacolo con i suoi progetti

1 Novembre 2022 15:26

L’associazione ChrIsmA aps di Reggio Calabria da anni presente sul territorio nazionale, si impegna a promuovere Cultura Arte e Spettacolo con i suoi progetti

L’associazione ChrIsmA aps da anni presente sul territorio nazionale, si impegna “a promuovere Cultura Arte e Spettacolo con i suoi progetti. “Più Luce” è uno di questi e si occupa del ripristino dei beni mobili, non sottoposti a vincolo di tutela, ridando loro una nuova luce, ma dal 2019, anno della sua fondazione e presente in maniera assidua sul territorio nell’ambito sociale con il progetto denominato “Costruiamo Insieme il suo Sorriso” la programmazione dello stesso prevede diverse fasi una di queste e la realizzazione di mattoncini Lego di forma quadrata rettangolare e triangolare ricavate da legni di scarto donati dalle aziende, le costruzioni vengono successivamente”.

“Donate agli asili per aumentare la manualità dei bambini un’altra fase del progetto prevede il recupero di sedie a rotelle, che una volta restaurate, verranno donate ai bisognosi o al pronto soccorso. Quest’ultima fase è quella che In questo periodo si sta sviluppando di più. Infatti sono numerosissime le richieste di aiuto per persone che non riescono a deambulare. Pertanto, l’appello che facciamo con questo annuncio alla cittadinanza e quello di fare rete per promuovere e procurare più carrozzine possibili da poter donare”, conclude la nota.